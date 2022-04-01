Генштаб: РФ далі частково відводить війська з півночі Київщини, вивозить награбоване

Генштаб Збройних сил України повідомляє про продовження часткового відведення підрозділів російських військ із півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю.

«Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 1 квітня, у 37-у добу війни Росії проти України.

У Генштабі також додали, що на зайнятих територіях російські військові «продовжують свої протиправні дії», обмежуючи рух цивільного населення, використовують будинки і квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців й активістів.

«Триває мародерство і вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари і послуги у російських рублях», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбило сім атак загарбників. «Наші воїни знищили три танки, два бронетранспортери, дві одиниці автомобільної техніки і дві артилерійські системи. Також збито БПЛА типу «Орлан-10», – додали в Генштабі ЗСУ.

Напередодні заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України, бригадний генерал Олександр Грузевич заявив, що українські війська продовжують відтісняти російські сили від Києва.

За словами Грузевича, ЗСУ взяли під контроль низку населених пунктів на Київщині, а російська армія «у Київській області втратила наступальний потенціал».

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».