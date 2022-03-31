Президент України Володимир Зеленський позбавив звання бригадного генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Андрій Наумов обіймав цю посаду до липня 2021 року. Як повідомляли «Схеми», він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

«Сьогодні ухвалене ще одне рішення, щодо антигероїв. В мене немає часу займатися усіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерал ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Наумов Андрій Олегович», – заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Разом із ним позбавлений звання ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович, заявив Зеленський.

«Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їх батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народові щодо захисту нашої держави, її свободи, Незалежності, неодмінно будуть позбавлені, відповідно до ст. 48 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі далі. А справжнім героям зі Служби Безпеки така ж подяка, як і кожному і кожній, хто щиро захищає нашу державу», – додав президент.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Також, як встановили журналісти «Схем», перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше. У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.