Таємний кадр СБУ: Alter Ego головного «контролера порядності» спецслужби Андрія Наумова (розслідування)

Хто в Службі безпеки України контролює, щоб її співробітники не піддавались корупційним спокусам? Зокрема, ця функція покладена на одне з управлінь самої СБУ – внутрішньої безпеки. І це – один із найзакритіших підрозділів у структурі спецслужби. Засекречене навіть положення про це управління. Скласти картину того, чим же воно займається, можна хіба з окремих новин на сайті СБУ та фрагментів антикорупційної програми відомства. А що відомо про того, хто керує цим засекреченим підрозділом?

Про нього пишуть десятки сумнівних сайтів та телеграм-каналів, але інформації про його персону не знайти ані на сайті СБУ, ані отримати у відповідь на журналістський запит. Лише нещодавно, 14 жовтня, в день потрійного свята – Покрови, Дня козацтва та Дня захисника України – офіційно підтвердилось: Андрій Наумов – начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Його прізвище з’явилось в указі президента Володимира Зеленського про присвоєння йому військового звання бригадного генерала – це нове звання, відповідно до стандартів провідних країн-членів НАТО.

Тож «Схеми» вирішили придивитися до контролера порядності працівників СБУ Андрія Наумова. І навіть за умов такої засекреченості, журналістам вдалось виявити факт, який ставить під сумнів його власну доброчесність – у розумінні Закону «Про запобігання корупції». Йдеться про елітне родинне майно в Києві та Київській області й обставини його набуття.

Who is Mr. Naumov?

Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим. Точна дата його приходу в спецслужбу невідома. В СБУ відмовилися надавати його біографію чи розповідати про можливі нагороди та спецперевірки і у відповідь на запит журналістів.

Чи не єдине його офіційне фото нормальної якості «Схеми» знайшли на сайті Державного агентства з управління Чорнобильською зоною відчуження, де Наумов працював до свого приходу в СБУ.

У Чорнобилі він спочатку «опікувався питаннями будівництва промислових об’єктів», а потім став керувати держпідприємством з довгою назвою «Центр організаційного-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Цей центр відповідає за управління господарським комплексом зони відчуження та розповідає громадськості про радіаційний стан чорнобильських територій. Зокрема, сам Наумов, як його керівник, багато комунікував із приватними компаніями, що возять туди відвідувачів та впроваджував електронні перепустки.

При чому, діяльність тодішнього керівництва держпідприємства тепер вивчають слідчі Державного бюро розслідувань – зокрема, підозрюють у «зловживанні службовим становищем». Начебто не всі гроші, які мали піти на будівельні роботи там, на них пішли. І – так. У справі фігурує... і сам Андрій Наумов.

Утім, на прохання журналістів надати деталі цієї справи, в ДБР відповіли: причетність до злочинів Наумова «на цей час» не встановлена, розслідування триває.

До Чорнобильської зони Андрій Наумов 12 років пропрацював у Генпрокуратурі.

Спершу прокурором відділу захисту фінансово-економічних та інших інтересів держави, потім старшим помічником заступника генпрокурора і далі – старшим прокурором; а протягом 2015–2017 років – аж до звільнення – відповідав за матеріально-технічне забезпечення ГПУ.

Та як змінювався матеріальний стан Наумова за весь цей час роботи на державній службі? Адже, ймовірно, людина, яку за часів президентства Зеленського призначили контролювати доброчесність СБУшників, сама є взірцем порядності?

Остання декларація Наумова, яку можна знайти – за 2019 рік, подана перед звільненням з роботи в Чорнобильській зоні. Згідно з якою, він не має власної нерухомості. А от у його родини ситуація дещо краща.

У самого Наумова зі статків: зарплата, позики в батька та банків, заощадження, орендована в колишнього колеги по ГПУ квартира у Києві, службове житло в Чорнобилі та позашляховик, записаний на маму.

А його неповнолітній син, згідно з декларацією за 2017 рік, має квартиру у столиці, колишня дружина – земельну ділянку на Київщині.

І все. Вже понад рік немає жодних оновлень щодо майнового стану Андрія Наумова.

Чому? Бо разом з посадою в СБУ він отримав так би мовити «імунітет» від публічної звітності. Адже ані він, ані його підлеглі не показують свої декларації.

Хоча на цей недолік у законодавстві неодноразово вказували антикорупційні активісти.

«Робоча група працює над законопроєктом, і одне з важливих питань: що буде далі з деклараціями посадовців Служби безпеки. Знову ж таки, СБУ вдалась до таких маніпулювань із законом вчергове, вони визначили і засекретили своїм рішенням декларації осіб, які мають бути публічні апріорі, вони і так відомі, про керівні посади і те, що пов’язані з корупційними ризиками», – відзначає Олена Щербан, юристка «Центру протидії корупції» та членкиня робочої групи з доопрацювання президентського закону про СБУ.

Виходить, проконтролювати корупційні ризики високопосадовця спецслужби, який за специфікою своєї роботи сам контролює корупційні ризики своїх колег – неможливо.

Якщо ж дивитись в офіційних реєстрах, Андрій Наумов і досі нічого сам не має – ані авта, ані житла. Натомість його родина має будинок у Дніпрі та квартиру в Києві.

Окремо на матір високопосадовця записаний будинок у Київській області.

А також – квартира в новобудові у середмісті Києва. І саме цей об’єкт найбільше зацікавив журналістів.

Alter Ego​ Наумова

Ця новобудова – ЖК Alter Ego. 24-поверховий комплекс бізнес-класу на Печерську, із підземним паркінгом та охороною. А також – з проблемами із правоохоронцями.

Комплекс був зданий в експлуатацію у 2018 році. Його побудувала компанія «ТММ», а в останні роки його допомагала зводити також фірма Geos. На землях Генпрокуратури.

Домовились про це давно, ще у 2005-му. Але на яких умовах і чи отримали там самі прокурори квартири в обмін на відомчу землю – невідомо. Прокуратура відмовилась відповідати, посилаючись на те, що договір наразі досліджує НАБУ в межах свого розслідування. Не розкрили деталей і детективи.

Торік квартиру, площею в понад 100 квадратних метрів, у згаданому ЖК Alter Ego придбала мати Андрія Наумова – Ірина. ​

Таємний пасажир Mercedes

Саме біля цього ЖК «Схеми» протягом кількох днів помічали чоловіків, схожих на охоронців.

А також – автомобіль Mercedes.

Журналісти фіксували, як він декілька днів заїжджав зранку в підземний паркінг ЖК.

І за якийсь час виїжджав звідти, рухаючись у напрямку вулиці Володимирської, де і розташоване головне управління СБУ.

Цей Mercedes має номери прикриття. Це легко перевірити: від літа на офіційному порталі відкритих даних регулярно оновлюється база доступних для видачі номерних знаків. І номери зафіксованого журналістами Mercedes, згідно з даними МВС, все ще можна замовити.

Схоже, його пасажир прагне залишатися інкогніто якомога довше. Адже лише за час зйомок «Схем» номери Mercedes змінювалися кілька разів.

Так, 9 жовтня 2020 року знімальна група зафіксувала, як у підземний паркінг ЖК Alter Ego заїжджає мікроавтобус із номерними знаками, згаданими вище.

А за півтори години такий самий мікроавтобус звідти виїжджає – але вже з іншими номерами, яких теж немає в базі поліції.

За всіма ознаками – це той самий автомобіль, який журналісти бачили там раніше.

Ідентифікація Наумова

Одного дня «Схемам» все-таки вдається ідентифікувати його пасажира.

Журналісти помітили, як авто рухалося в напрямку Володимирської, намагаючись оминути затори. А коли зупинилося – з нього вийшов пасажир.

Спершу розгледіти чоловіка в окулярах не вдавалося. Та, коли після короткої зустрічі в парку він повертався до авто, «Схеми» впізнали в ньому високопосадовця СБУ Андрія Наумова.

Тож, виходить, це саме він користується квартирою в ЖК Alter Ego, а не його мама? ​

Знижка для мами

Від власних джерел у Мін’юсті «Схеми» отримали копію договору про передачу Ірині Наумовій майнових прав на це житло влітку 2019 року. Трикімнатна квартира обійшлася їй в 1 мільйон 191 тисячу 300 гривень.

Чи могла жінка самостійно придбати коштовне майне? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже понад 10 років як не має. А з її соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок.

Та аналізуючи покупку, «Схеми» несподівано для себе виявили ще один факт – занижену вартість квартири.

Коли журналісти подивилися на ціни від забудовника ЖК у 2019–2020 роках, то побачили, що апартаменти в цьому будинку такої площі коштують орієнтовно від 4,5 до 5,5 млн грн. І це – навіть з урахуванням спеціальних акцій і знижок від забудовника.

Тобто, «Схеми» встановили, що Ірині Наумовій житло в ЖК Alter Ego обійшлось щонайменше вчетверо дешевше.

Майнові права на квартиру, придбані у забудовника «ТММ» на етапі інвестування, Ірині Наумовій продав Костянтин Ученик. При чому, він і сам купував ці права, схоже, теж за заниженою вартістю. Тоді сума становила трохи більше від 1 мільйона 188 тисяч, або майже 48 тисяч доларів за тодішнім курсом.

Та якщо орієнтуватись на ціни 2016 року, коли він здійснив покупку, то апартаменти подібного метражу мали би обійтись йому в суму понад 3 мільйони гривень – або близько 124 тисячі доларів за тодішнім курсом.

«Те, що показують ріелтори та спеціалізовані портали, на сьогоднішній день квартири там продаються саме в забудовника. Те, що залишилося – розльотом від 38 тисяч гривень до 56 тисяч гривень за квадратний метр такого житла», – аналізує Анатолій Топал, керівник ГО «Асоціація професійних управляючих нерухомістю».

Отже, така картина: Костянтин Ученик, вочевидь, задешево купив майнові права на квартиру, і так само задешево продав їх матері високопосадовця. Незважаючи на зростання цін на житло, і беручи до уваги лише зміну курсу валют, на перепродажі майнових прав за 3 роки він не тільки не заробив, а навіть втратив – як підрахували журналісти, понад 3 тисяч доларів.

Хто ж цей благодійник?

Благодійник родини таємного кадра СБУ

Крім майнових прав на вже згадану квартиру, з нерухомістю Костянтина Ученика міцно пов'язує і бізнес. Згідно з даними реєстру юросіб, він раніше очолював із десяток будівельних фірм. Найбільшу увагу серед них привертають дві компанії. Обидві пов'язані із колишнім очільником СБУ, а нині бізнесменом Валерієм Хорошковським.

ТОВ «Маяк-Вестдом», яку Ученик очолює і досі, теж займається нерухомістю. І теж опосередковано пов’язана з Хорошковським. Компанія здає приміщення в оренду. А розташовані вони на території оборонного заводу «Маяк», і фірма здає їх… тому ж заводу «Маяк».

З того часу «Маяк-Вестдом» – регулярний фігурант розслідувань правоохоронців. Але не СБУ, а податківців та поліції. За версією правоохоронців, схема відчуження приміщень могла призвести до накопичення заводом боргів та мала на меті доведення його до неплатоспроможності.

Що може пов’язувати Наумова з Учеником?

Цивільна дружина Наумова

Протягом 2014-2016 років Анна Ревенко працювала у вищезгаданій компанії «Маяк-Вестдом» Костянтина Ученика. Втім, за даними джерел «Схем» у фірмі, була номінальним учасником компанії.

Крім того, журналісти знайшли її анкету на сайті з підбору артистів і з’ясували, що деякий час Ревенко працювала концертним директором дівочого поп-бенду «Монтана».

Загалом, за даними джерел «Схем» у податковій, починаючи з 2011 року Анна Ревенко заробила трохи більше від 400 тисяч гривень – разом зі стипендіями та соцвиплатами.

Однак у 2019-му вона змогла придбати одразу дві машини: п'ятирічний вантажний Volkswagen Crafter та позашляховик Toyota RAV4 2018 року випуску.

Обидва ці автомобілі були помічені влітку на трасі Київ-Одеса за допомогою системи відеофіксації через порушення – перевищення швидкості.

В позашляховику навіть можна розгледіти силуети жінки та чоловіка.

Сумарна вартість Volkswagen та новенької Toyota, відповідно до цін з оголошень про продаж подібних авто, коливається в межах 1,2-1,34 мільйона гривень.

Виходить, офіційних доходів Ревенко вистачило би лише на оплату третини від їхньої сукупної вартості.

Мешкає вона, як можна припустити, під Києвом, у селищі Гребінки. До такого висновку «Схеми» дійшли через ланцюжок постів у фейсбуці.

Журналісти знайшли оголошення про те, що ще в лютому 2020-го у Гребінках пропав собака. До нього прикріплений номер власниці – телефон тієї ж Анни Ревенко. А також – лінк на її фейсбучну сторінку, але там у Ревенко вказане інше прізвище.

Примітно, що в квітні вона писала пост про пожежу в селищі, а коментувала його – мама Андрія Наумова.

Як виявили журналісти, у Гребінках в Ірини Наумової три земельних ділянки в мальовничому куточку на березі річки Протока. Сумарною площею в 1,5 гектара. На них, згідно з даними з реєстру, зведений один будинок. Утім, як побачили «Схеми», насправді їх там два.

Там же, у селищі, ще у вересні посеред робочого дня журналісти зауважили вже знайомий Mercedes – те ж авто, на тих же номерах прикриття, що і під житловим комплексом на Печерську.

Знімальній групі навіть вдалося тоді зафіксувати на відео чоловіка, який за статурою схожий на самого Андрія Наумова.

Виглядає так, що Анна Ревенко є цивільною дружиною впливового посадовця, і ця пара регулярно користується будинком під Києвом.

Користування численним майном родини, придбана задешево трикімнатна квартира – а що з цього приводу говорить закон? Як можна трактувати дії високопосадовця?​

Подарунок для «​контролера порядності»​ СБУ

Юристи підкреслюють: на момент угоди – купівлі квартири – посада, яку обіймав Наумов (керівник державного підприємства), підпадала під дію антикорупційного законодавства та належала до посад з високим корупційним ризиком. Тому угоду щодо придбання апартаментів, оформлених на близьку особу, зі значною знижкою – за підрахунками журналістів, це може бути близько 4 мільйонів гривень – у розумінні закону «Про запобігання корупції» можна розцінювати як отримання подарунку.

«Державний службовець не має права отримувати подарунок. Він має відмовлятися. Законом тільки передбачено, що такі подарунки можуть мати якщо елемент гостинності, або вони не переважають 2100 гривень одноразово, – аналізує заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик. – Якщо це інша, більша, сума або вона виражається в купівлі прав за заниженими цінами, по суті, різниця між ринковою вартістю і заниженою ціною – це вже є пільга додаткова, то держслужбовець не має права такі отримувати. Це може бути розцінено як незаконне одержання подарунку.

За це чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність». Є ще одна версія, яку озвучив юрист – чому в договорі на квартиру можуть бути заниженими цифри.

«Ми прекрасно розуміємо, що найчастіше передають за мільйон на папері, а по факту зверху доплачують ще решту суми, наприклад, ще два мільйони. Тому це може бути для того, щоб не сплачувати державі зайвий податок», – додає Сергій Миткалик.

Експерт ринку нерухомості теж припускає: таке може бути.

«Для чого це робиться: якщо я продаю право власності… А нерухомість, у власності менше трьох років, то я там плачу податок, військовий збір, необхідні платежі, мита і так далі. І це може досягати 7,5% від вартості об’єкту нерухомості, з метою зекономити на цих податках, тому й роблять поки це можливо переходи саме по майнових правах», – пояснює Анатолій Топал, керівник ГО «Асоціація професійних управляючих нерухомістю».

А що про це каже сам Андрій Наумов?

Журналісти «Схем» планували зв’язатись із високопосадовцем СБУ телефоном, а також надіслати запит до пресслужби, але, прямуючи на іншу зйомку, випадково зустріли його на вулиці – коли Наумов мав зустріч із незнайомою особою.

– Доброго дня, мене звати Валерія, журналістка Радіо Свобода. Хотіла спитати, що вас пов’язує з Костянтином Учеником?

– Давайте всі питання через пресслужбу, добре?

– Пресслужба не відповідає навіть на те, що ви працюєте в Службі безпеки.

– Звертайтесь…

– Вони вважають, що це секретна інформація – те, що ви працюєте. Але ж це зараз вже відомо завдяки указу президента про генеральське звання.

– А закон про Службу безпеки каже, що ця інформація є секретною. Звертайтеся до пресслужби.

– Ви користуєтеся квартирою на Лабораторному провулку? Пресслужба СБУ надасть відповіді на запитання про квартиру та зв’язок з бізнесменом?

– Звертайтеся. Дякую.

Пізніше, на запит «Схем» з проханням про коментар керівника Управління внутрішньої безпеки в СБУ відповіли відмовою.

Також журналісти поставили телефоном запитання щодо причин такої небаченої щедрості і бізнесмену Ученику. Але він вирішив не відповідати.

– Чому в червні 2019 року ви продали права на квартиру мамі Андрія Наумова за ціною в чотири рази менше від ринкової?

– Я не вважаю за потрібне з вами спілкуватися, вибачте.

Тож чи є шанс побачити все це в декларації посадовця?

«Є досить жорстка офіційна позиція СБУ про те, що навіть в тому вигляді закону, який зараз частково розкриває декларації менеджменту спецслужби – це неприпустимо. Вони вважають, що весь кадровий склад, незалежно від посади та її публічності має бути абсолютно закритий, – розповідає юристка «ЦПК» Олена Щербан. – Але в контексті реформи ще одна важлива проблема є в тому, що Службу безпеки зараз намагаються наділити надмірними повноваженнями. І збільшуючи повноваження, і закриваючи декларації, тобто ми просто робимо гірше».

Закон, про який вона згадує – це спроба нової команди, яка прийшла до влади, реформувати СБУ. Посеред жовтня безпековий комітет Верховної Ради після семи місяців роботи погодив до першого читання законопроєкт – який не тільки залишає шанс на цілковите засекречення декларацій, але й збільшує і без того широкі повноваження СБУ.

Тож виходить, що високопосадовець СБУ, який має контролювати діяльність тисяч своїх співробітників на предмет корупції, користується елітним майном – автомобілями, заміським будинком у Гребінках, записаним на матір, та квартирою у столичному ЖК, купленою нею ж у менеджера Хорошковського та фігуранта кримінальних проваджень, вчетверо дешевше.

І може не вказувати це у своїй декларації. Тим більше, що його роботодавець – Служба безпеки – робить все, щоб українське суспільство це ніколи не побачило.