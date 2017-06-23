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23 Червень 2017, Київ 19:10
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«Еліта СБУ»: захисники економіки («Схеми» | Випуск №135)

«Еліта СБУ»: захисники економіки («Схеми» | Випуск №135)
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0:22:17
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Після резонансного сюжету про елітні автомобілі працівників Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ журналістка Валерія Єгошина вирішила придивитися до керівника цього управління та його майна і виявила численну літну нерухомість. А Сергій Андрушко з’ясував, що прокуратура не виявила порушень у суддівських рішеннях, які могли ухвалювати з-за кордону суддями Окружного адміністративного суду Києва, і закрила справу, тоді як журналіста, який це виявив, все ще викликають на допити. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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