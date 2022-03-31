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Командування Десантно-штурмових військ повідомило про звільнення 5 населених пунктів у Запорізькій області

Коли саме були звільнені населені пункти – не уточнюється (фото ілюстративне)

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило про звільнення від російської окупації населених пунктів Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай і Червоне Запорізької області.

«Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину… Разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю ви, воїни-десантники, вже звільнили такі населенні пункти, як Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне», – йдеться в повідомленні командування, оприлюдненому 31 березня.

Коли саме були звільнені населені пункти – не уточнюється.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 36-ий день війни Росії проти України угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, успішно стримуючи противника на всіх напрямках, а на окремих – здійснюючи «успішні контратаки».

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