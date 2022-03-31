Росія продовжує обстріли Харкова й Чернігова, зберігається загроза атак на об’єкти ОПК – Генштаб

Російські війська продовжують артилерійські обстріли Харкова та Чернігова – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України 31 березня.

Зокрема, під Черніговом російські війська «закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування», використовують безпілотні літальні апарати для коригування вогню.

На Броварському напрямку російські військові продовжують відведення підрозділів – за припущенням штабу, у прикордонні райони з Росією.

«Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі нашої держави. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил Російської Федерації для ведення бойових дій. Водночас, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів», – зазначають у штабі.

При цьому, додає командування, основні зусилля загарбників зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Також фіксують формування російських угруповань для наступу в Східній операційній зоні, а також перекидання частини військ та техніки з Білорусі до Росії залізницею.

На Поліссі російські війська зосередилися на виведенні підрозділів – як припускає Генштаб, для перекидання на інші напрямки. Йдеться, зокрема, про підрозділи 35-ї, 36-ї армії та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

«Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик», – повідомляє штаб.

За його даними, 1 мотострілецький батальйон 36 окремої мотострілецької бригади (із Борзі, Забайкалля) 29-ї загальновійськової армії втратив понад 60% свого особового складу.

На Донбасі російські війська активізували авіаційні удари в районі Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної. Штаб відзначає посилення угруповань на Донецькому напрямку, в тому числі прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки, а також продовження штурму Маріуполя.

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Генштаб ЗСУ оцінює втрати російських військових у повномасштабній агресії Росії проти України станом на ранок 31 березня у 17,5 тисяч військових. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни загинули понад 10 тисяч російських військових.

Раніше джерела в американській розвідці називали схожі цифри. У Міноборони Росії – інші дані. Востаннє воно повідомляло про втрати 25 березня, і тоді підтвердило загибель 1351 військовослужбовця. Оцінка втрат РФ із боку Генштабу України – понад 17 тисяч російських військових.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​