Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки – Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після завершення воєнних дій.

«Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн-гарантів – ред.) і дасть гарантії… Ми на 100% солідарні з Україною», – сказала Бербок ввечері 30 березня в ефірі телеканалу ARD.

За її словами, Україна бореться не тільки за власну свободу, але також за свободу Європи.

Однак, як наголосила міністерка, переговори між Україною і Росією зараз далекі від прориву, і коли Росія говорить про гарантії, то має на увазі зовсім інше, ніж українська сторона.

«Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має і буде залишатися такою в майбутньому», – заявила Бербок.

Під час «Стамбульського раунду» переговорів між Україною і Росією щодо закінчення війни українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5 статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилась помилка Будапештського меморандуму», повідомив член української переговорної групи Давид Арахамія.​

За словами Арахамії, країни-гаранти безпеки України, які підпишуть цей договір, у разі необхідності повинні будуть протягом трьох діб провести консультації та надати для України допомогу (за винятком окупованих територій ОРДЛО та анексованого Криму, на які ці гарантії безпеки «тимчасово не поширюватимуться»).​

Серед гарантів своєї безпеки Україна, як каже Арахамія, бачить насамперед країни Ради безпеки ООН (зокрема, Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль).

Низка країн із цього переліку, як зазначає він, виявили «реальну зацікавленість» і уже дали попередню згоду на приєднання до договору.

«Російська Федерація також входить до Радбезу ООН, але ми окремо про це будемо говорити», – наголосив Арахамія.

У Білому домі 30 березня заявили, що наразі не мають конкретного рішення щодо гарантій безпеки Україні.

Віцепрем’єр британського уряду Домінік Рааб заявив, що Лондон виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.