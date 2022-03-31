Союзники України можуть закрити сухопутний кордон із Росією без рішення ЄС – Дещиця

Польща і країни Балтії можуть закрити сухопутний кордон із Росією та її сателітом у війні проти України Білоруссю, не чекаючи рішення Європейського союзу. Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив пізно ввечері 30 березня в ефірі спільного телемарафону українських телеканалів.

«Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю – навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського союзу», – сказав Дещиця.

За його словами, аналогічні консультації українські дипломати проводять із Литвою, Латвією та Естонією.

«Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського союзу – заблокуємо повністю будь-які поставки до Росії», – вважає посол України в Польщі.

25 березня Міністерство інфраструктури надіслало до Європейської комісії лист із пропозицією повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю. Наразі російські та білоруські фури на польсько-білоруському кордоні блокують українські та польські активісти, це призводить до утворення багатокілометрових черг.