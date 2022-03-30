Словаччина вимагає від Росії забрати з країни 35 своїх дипломатів

Влада Словаччини вимагає від Росії скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб. Як повідомила пресслужба МЗС Словаччини, причиною висилки є «продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, інтересам Словацької Республіки та зусиллям з розвитку партнерських відносин з Російською Федерацією».

Коли саме російські дипломати мають покинути Словаччину і скільки їх залишиться чи ні в країні, не повідомляється.

Коментарів російської сторони наразі немає.

15 березня словацькі ЗМІ опублікували відео, на якому один із військових аташе російського посольства Сергій Соломасов передає 1000 євро блогеру Богушу Гарбару: перед цим дипломат просить ділитися з ним конфіденційною інформацією, отриманою від високопоставлених словацьких військових та політиків.

Після історії з Соломасовим Росія та Словаччина обмінялися взаємною висилкою трьох дипломатів.

За останні кілька тижнів персонами нон-грата у різних країнах світу було оголошено десятки російських дипломатів. 29 березня Бельгія оголосила про висилку 21 російського дипломата, Нідерланди – 17, а Ірландія – 4. Польща минулого тижня звинуватила у шпигунстві та зобов’язала покинути країну 45 російських дипломатів. Їх висилка стала найбільшою в історії відносин двох країн та однією з найбільших в історії СРСР та Росії.