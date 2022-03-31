Депутатка Ради Стефанишина втратила чоловіка – «загинув, намагаючись врятувати людей»

Депутатка Верховної Ради Ольга Стефанишина 31 березня повідомила про загибель свого чоловіка Богдана.

«Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на звʼязку. Мені дуже боляче. Сука війна», – написала вона у фейсбуці.

До Верховної Ради 9-го скликання 38-річна Ольга Стефанишина була обрана від партії «Голос». До обрання вона працювала в Міністерстві охорони здоровʼя України, була заступницею Уляни Супрун, перед тим – працювала виконавчою директоркою громадської організації «Пацієнти України».