ЗСУ звільнили два села на Чернігівщині – голова ОВА

Збройні сили України звільнили від російських військових села Лукашівка та Слобода в Чернігівській області, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 31 березня.

Він застеріг водночас, що у селах залишилися міни.

«ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових «подарунків» від орків», – повідомив Чаус.

За його повідомленням, він відвідав звільнені населені пункти разом із заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком.

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«Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне», – додав голова ОВА.

Раніше 31 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило про звільнення від російської окупації населених пунктів Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай і Червоне Запорізької області.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 36-ий день війни Росії проти України угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, успішно стримуючи противника на всіх напрямках, а на окремих – здійснюючи «успішні контратаки».