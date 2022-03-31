«Ще не час»: премʼєр Італії розповів, чому Путін не хоче зустрічі з Зеленським

Президент Росії Володимир Путін не хоче зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пояснюючи, що «ще не час». Про це 31 березня під час зустрічі з іноземними журналістами повідомив премʼєр-міністр Італії Маріо Драґі, який 30 березня поспілкувався з Путіним.

«Я висловив своє переконання, що задля розвʼязання певних вирішальних питань була б необхідна зустріч з президентом Зеленським, який, до того ж, від початку війни просить про розмову з Путіним. Відповідь Путіна була такою, що час ще не настав і учасникам переговорів потрібно їх продовжувати», – зазначив італійський прем'єр.

За словами Драґі, у розмові з ним Путін також зазначив, що у переговорах між Україною та Росією є «невеликі кроки вперед» і що «позиції сторін стали трохи ближчими».

«Ми всі хочемо бачити проблиск світла... Санкції працюють, миру можна досягти... Проблема в тому, чи хоче Росія також миру. Поки що факти говорять, що такого бажання не було. Тільки оборона України сповільнила вторгнення і, можливо, призведе до мирного процесу», – зазначив італійський премʼєр.

30 березня сайт італійського уряду повідомив, що премʼєр-міністр Італії Маріо Драґі у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив «важливість припинення вогню» в Україні, результати українсько-російських перемовин та міжнародні гарантії безпеки, до яких Італія «може долучитись разом з іншими міжнародними гравцями».

«Драґі наголосив на важливості якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню, щоб захистити цивільне населення та підтримати зусилля на переговорах... Підтвердив готовність італійського уряду сприяти мирному процесу за наявності явних ознак деескалації з боку Росії», – наголошувалось у повідомленні.

За інформацією одного з центральних італійських видань Corriere della Sera, розмова між Путіним та Драґі тривала близько 45 хвилин і відбувалась без відео – у «класичному режимі». Журналісти також додають, що у якийсь момент дзвінок обірвався, але президент Росії перетелефонував.

Українська і російська делегації 29 березня в Стамбулі проводили переговори щодо війни РФ проти України. Україна, серед іншого, на цих переговорах запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.

30 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що членам делегацій невдовзі вдасться вийти на конкретизацію такого проєкту, що дозволить провести наступний раунд переговорів з делегацією РФ. Того ж дня президент України сказав, що переговорний процес триває, «але це поки слова – без конкретики».