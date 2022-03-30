Українська делегація на переговорах із РФ не робить нічого без консультацій з військовими – Арахамія

Українська делегація на переговорах із Росією не ухвалює жодних попередніх рішень без консультацій із військовослужбовцями Збройних сил України, заявив голова української делегації Давид Арахамія.

«Ми нічого не робимо без консультацій наших військових, бо наразі військові – №1, наша опора. І якщо їм щось не подобається, ми просто це викреслюємо. Ми все обговорюємо з військовими, потім – із дипломатами, а потім уже щось озвучуємо», – сказав Арахамія під час телемарафону.

Він запевнив, що переговорний процес із Росією не заважає українським військовим у боротьбі проти агресора.

«Ми з самого початку домовилися, що ми йдемо паралельно, щоб ми як перемовники ніяким чином не впливали на Збройні сили. Але навпаки це працює, коли Збройні сили дають якісь великі результати, ми це використовуємо. Якщо, не дай Боже, погані результати – ми просто кажемо: «Є армія, вона воює, а у нас з вами перемовини», – сказав Арахамія.

Пізніше у Telegram він додав, що переговори з російською делегацією в режимі онлайн відновляться 1 квітня.



«На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проєкт договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі», – написав Арахамія.

Українська і російська делегації 29 березня у Стамбулі проводили переговори щодо війни РФ проти України. Україна, серед іншого, на цих переговорах запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.

30 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що членам делегацій невдовзі вдасться вийти на конкретизацію такого проєкту, що дозволить провести наступний раунд переговорів з делегацією РФ. Того ж дня президент України сказав, що переговорний процес триває, «але це поки слова – без конкретики».