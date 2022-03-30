Подоляк пояснив, для чого потрібна зустріч Зеленського і Путіна

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода пояснив, для чого потрібна зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

«Для того, щоб ми вже якось виходили на якісь рішення конкретні, щоб зупинити війну, то треба вже переходити у формат двосторонніх президентських переговорів», – заявив він.

За словами Подоляка, «усе, що потрібно було підготувати в рамках переговорного процесу, підготовлене» і зараз має пройти апробацію з російського боку.

«Ми, відповідно, можемо готуватися до зустрічі президентів. Але конкретної дати, безумовно, нема, бо це – логістичний процес», – пояснив він

20 березня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що готовий до переговорів із Путіним. Він попередив, що якщо ці переговори зазнають невдачі, це означатиме «третю світову війну».

«Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я гадаю, що без переговорів ми не зможемо завершити цю війну», – сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, Україна на цих переговорах за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю.

21 березня у розмові з журналістами під час селекторної наради речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що потрібен «значний прогрес» у переговорах, після цього стане можливою зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.