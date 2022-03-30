Для Києва результатом переговорів буде новий безпековий каркас – Подоляк

Радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк розповів на брифінгу 30 березня про переговорні позиції України.

«Ми прийшли до прагматики, це ключове. Тому що можна багато фантазувати, але ми все ж таки розуміємо, в якому статусі є Україна сьогодні. Ми розуміємо, що вона веде свою битву вже 34 дні сам на сам із потужною армією РФ. Фантазії фантазіями, а прагматично треба мати дійсно таких союзників, які будуть поруч стояти, коли нам потрібна допомога», – заявив він.

Подоляк зазначив, що Україна на переговорах пропонує «конкретний договір про безпекові гарантії, який буде юридично зафіксований», за участі країн-гарантів:

«Якщо ми підпишемо багатосторонній міжнародний договір про гарантії безпеки, то Україна нарешті матиме не тільки свою армію, яка дуже потужно сьогодні воює, а ще й додатковий безпековий контур за рахунок країн-союзників, які стоятимуть поруч, а всі країни – яким ми пропонуємо бути гарантами, мають потужні армії, в тому числі з ядерним компонентом».

При цьому представник Офісу президента вказав на те, що позиції України на переговорах визначають дії Збройних сил України.

«Якщо на перших раундах переговорів позиція РФ була ультимативна, тому що вони вважали, що в них потужна армія, яка швидко закінчить агресивну спецоперацію... то на сьогоднішній день ми маємо дуже чітку конкретну конструкцію, яку нам – переговорній групі – вибудувала армія України. Тобто ми себе почуваємо комфортно, і всі ультимативні вимоги Росії ми вже тихенько в бік відклали. Це сама Росія вже зробила, бо розуміє, що з Україною трошки інакше треба спілкуватися», – прокоментував Подоляк.

Він підкреслив, що для української делегації залишається недоторканим все, що стосується суверенітету та територіальної цілісності України.

«Для нас результатом переговорного процесу буде абсолютно чіткий новий каркас безпековий, який допоможе Україні більше ніколи не мати таких агресій з боку Росії», – підсумував член делегації.

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На питання журналістів, чи погодиться на таку формулу російська сторона, Подоляк відповів, що відповідь має надати сама Росія. Водночас він висловив думку, що для Москви «вихід із війни теж має бути якимось адекватним».

При цьому запропонований Україною варіант договор дозволяє відійти від класичних двосторонніх мирних домовленостей.

«Тому що ми вважаємо, що двосторонній договір із Росією буде не дуже гарантований, тому що Росія завжди може порушити двосторонні домовленості Але в багатосторонньому договорі Росія візьме на себе зобов’язання в тому числі й перед іншими країнами-гарантами. Ми вважає, що це можливість і російській стороні вийти з війни з якимось обличчям», – припустив він.

На думку представника Офісу президента, сторони можуть конкретизувати проєкт такого договору «за лічені дні».

Росія наразі не коментувала пропозицію української делегації щодо міжнародного безпекового договору.

Під час «Стамбульського раунду» переговорів 29 березня українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5 статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилась помилка Будапештського меморандуму», заявив голова делегації Давид Арахамія.