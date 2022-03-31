НАТО надаватиме Україні зброю «стільки, скільки потрібно» – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс продовжить надавати Україні військову допомогу стільки, скільки буде необхідно, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ на пресконференції 31 березня.

Про це Столтенберґ заявив, відповідаючи на питання журналістів після звіту про діяльність НАТО у 2021 році.

«Ми повинні продовжувати надавати зброю Україні. Союзники по НАТО будуть продовжувати постачати зброю в Україну стільки, скільки це буде необхідно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна бореться на війні за свободу, за демократію, за наші спільні цінності», – сказав він.

За словами очільника Альянсу, Росія продовжує шукати воєнного рішення конфлікту в Україні.

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«Це добре, що перемовини відбуваються, але наразі ми не бачили реальної зміни головної російської цілі, яка полягає у тому, аби отримати результат конфлікту воєнним шляхом. Вони продовжують шукати воєнного рішення, відтак ми повинні бути готовими продовжувати надавати військову допомогу України», – заявив Столтенберґ.

Він також нагадав, що країни НАТО підтримували Збройні сили України протягом останніх років, що передбачало навчання, надання зброї та обладнання.

«Це допомогло зробити українську армію сильнішою та краще тренованою, ніж будь-коли раніше. Але, звісно, передусім саме хоробрість і відданість українських солдат, чоловіків і жінок в уніформі, допомогла їм чинити опір вторгненню російських сил. І саме ця хоробрість і відданість вразили та надихнули весь світ», – додав генеральний секретар.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.