У Бєлгородській області РФ стався вибух у військовому містечку за 10 км від кордону з Україною

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков повідомив про вибухи, які ввечері 29 березня сталися біля села Красный Октябрь, що за десять кілометрів від кордону з Україною.

Жертв і руйнувань немає, заявив Гладков.

Водночас російська агенція ТАСС повідомила про чотирьох поранених військовослужбовців. Агенція написала, що це був обстріл «з боку України». Російська агенція «РИА Новости» пізніше вказала на «людський фактор» як причину вибуху.

Українська сторона про це нічого публічно не заявляла.

23 березня у двох селах Бєлгородської області Росії Журавльовка та Нехотєєвка, що на кордоні з Україною, російська влада ввела режим надзвичайного стану. Це сталося після буцімто вибуху снаряду, який, як стверджувала російська влада, випустили з боку України. Наступного дня російська сторона заявила про повторення вибухів, і що внаслідок інцидентів одна людина загинула і троє були поранені. Інших підтверджень цієї інформації, окрім як з російського боку, немає.

За кілька днів до цього Генштаб Збройних сил України попереджав, що «не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення».