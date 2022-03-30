Росія: причиною вибухів під Бєлгородом могла стати пожежа на складі боєприпасів

Вибухи, зафіксовані пізно ввечері 29 березня в Бєлгородській області Росії неподалік обласного центру, сталися через пожежу на складі боєприпасів. Про це 30 березня повідомив очільник області Вʼячеслав Гладков, наголосивши, що ця інформація офіційно не підтверджена.

«Чекаємо на офіційне повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації», – написав губернатор у телеграмі. За його даними, жертв та постраждалих серед мирного населення, а також зруйнованих житлових та нежитлових споруд немає.

Вибухи в районі села Красний Октябрь, розташованого за 35 кілометрів від Бєлгорода та приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною, сталися ввечері 29 березня.

За даними російської державної агенції ТАСС, вибухи сталися у тимчасовому військовому містечку, на територію якого «влучив снаряд», як стверджувалося, з українського боку. Джерела іншої державної агенції «РИА Новости» в екстрених службах розповіли, що, за попередньою інформацією, причиною вибухів став людський фактор. Внаслідок пригоди, за їхніми даними, поранень зазнали четверо військовослужбовців.

Минулого тижня в селах Журавлівка та Нехотіївка Бєлгородської області, поблизу кордону з Україною, був запроваджений режим надзвичайної ситуації. Це сталося після того, як, за словами губернатора, в одному з цих населених пунктів нібито розірвався український снаряд і є постраждалі. Інших підтверджень цієї інформації не було.