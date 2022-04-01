Кремль: пожежа на нафтобазі в Бєлгороді – «не найкраще тло» для переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пожежа на нафтобазі в російському Бєлгороді, в якій місцева влада звинуватила ЗСУ, створила «не найкраще тло» для переговорів між делегаціями України і Росії, які тривають 1 квітня.

При цьому про відмову РФ від переговорів, за його словами, не йдеться.

Як заявив Пєсков, Путіну доповіли про пожежу.

Ні українські, ні російські військові офіційно не коментували заяви бєлгородського губернатора, який звинуватив українських військових в авіаударі по нафтобазі.

Раніше Генштаб Збройних сил України попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».

Останніми днями саме російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – було знищено нафтобази у Львові, на Волині, Рівненщині, в Дніпрі. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення і створити умови для гуманітарної кризи.

1 квітня в онлайн-форматі тривають переговори між українською і російською делегаціями щодо припинення війни, розпочатої Росією 24 лютого.