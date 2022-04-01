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Кількість загиблих через обстріл будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28 – Кім

Рятувальники біля будівлі Миколаївської ОДА, яка зазнала обстрілу 29 березня 2022 року

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що кількість загиблих внаслідок обстрілу обласної адміністрації зросла до 28.

За його словами, серед загиблих був переговорник.

«Так, у будівлі ОДА загинув переговорник, який вів перегмовини про здачу орками зброї, якщо буде жорстка команда… тепер нема людини, а команда буде», – написав Кім у telegram.

Вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.

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