Кількість загиблих через обстріл будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28 – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що кількість загиблих внаслідок обстрілу обласної адміністрації зросла до 28.



За його словами, серед загиблих був переговорник.



«Так, у будівлі ОДА загинув переговорник, який вів перегмовини про здачу орками зброї, якщо буде жорстка команда… тепер нема людини, а команда буде», – написав Кім у telegram.

Вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.