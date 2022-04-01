РФ використовує аеропорт «Пулково» у війні проти України, частку у ньому має влада Німеччини – «Схеми» 

Міжнародний аеропорт «Пулково» у Санкт-Петербурзі, 25% якого опосередковано належить владі Німеччини, використовують у війні Росії проти України. Щонайменше 6 військових літаків РФ користуються цим аеропортом задля цілей повномасштабної війни Росії проти України. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), які проаналізували перельоти військових бортів у сервісі Flightradar24.

Аеропорт «Пулково» у Санкт-Петербурзі входить у п’ятірку найбільших у Росії. Керуюча компанія – російська фірма «Воздушные ворота северной столицы». З 2009 року частку у 25% у ній має німецька компанія Fraport, яку в свою чергу контролює німецька влада та німецькі платники податків. Понад 31% у Fraport належить федеральній землі (штату) Гессен та близько 21% – місту Франкфурт.

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На третій день повномасштабної війни, 26 лютого, військово-транспортний літак ІЛ-76МД 223-го льотного підрозділу Військово-космічних сил (ВКС) Росії вилетів з боку Севастополя в окупованому Криму і прямим рейсом полетів до «Пулково». У березні «Схеми» помітили цей літак під час перельотів Сирія-Росія та Вірменія-Росія. Це може свідчити про те, що він брав участь у транспортуванні військового контингенту РФ з цих країн. 24 березня, відповідно до даних Flightradar24, літак знову літав з Криму.

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Переліт АН-124-100 «Руслан» 224-го льотного підрозділу ВКС Росії до аеропорту «Пулково» був зафіксований 5 березня – журналісти знайшли його фото на спеціалізованому сайті JetPhotos. Але переліт цього АН був з вимкненими радарами – тому рейс не відобразився у системі Flightradar24. «Руслан» – це великий транспортний літак, що може перевозити вантажі до 120 тонн. За словами експертів, це може свідчити про те, що в той день літак перевозив з «Пулково» саме військові вантажі. Пізніше цей борт також був помічений у рейсах з Сирії до Росії.

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У кінці січня 2022 року ІЛ-76ТД ВКС Росії здійснив серію перельотів з «Пулково» до Москви і назад. У лютому, ближче до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, «Схеми» помітили літак на радарах під час перельоту у напрямку з Санкт-Петербурга до Брянської області РФ на межі з Чернігівською та Сумською областями України.

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Цей військово-транспортний ІЛ-76МД 224-го льотного загону ВКС Росії, згідно з даними Flightradar24, також був у «Пулково» ще до початку повномасштабного вторгнення. Він здійснював рейс з напрямку півночі Росії до Санкт-Петербурга 30 грудня 2021 року, коли на кордонах України вже наростили свої сили військові РФ.

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ІЛ-62М, записаний за ВКС Росії, був помічений 13 березня – під час рейсу з Півночі РФ до «Пулково». Це пасажирський літак, в якому можна розмістити до 168 людей. У березні цей ІЛ, відповідно до даних Flightradar24, здійснював перельоти у напрямках Сирії, Вірменії та Ірану.

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Ще один борт, який регулярно можна помітити в аеропорту «Пулково» – Ту-154М. Це єдиний літак у цьому списку, що зазвичай перевозить російське військове керівництво. Він зареєстрований за Військово-морським флотом РФ, однак, як кажуть експерти, такі літаки теж можуть використовувати для переміщення невеликих груп піхоти. Наприклад, такі літаки, за даними Головного управління розвідки України, займалися перевезенням членів ПВК «Вагнер». Цей борт також здійснював перельоти до Сирії та окупованого Криму вже під час війни.

Тобто російські збройні сили можуть використовувати аеропорт «Пулково» з військовою метою – в тому числі під час війни Росії проти України.

«У всьому світі аеропорт – це апріорі військовий об'єкт. Навіть якщо з паперів він суто цивільний. Тому немає жодної несподіванки, що хтось якийсь аеропорт використовує для перевезення військових або для заправки військових літаків. Це нормально настільки, наскільки нормальна сама війна», – розказав «Схемам» директор Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

Раніше журналісти німецького видання Hessenschau.de звернули увагу на те, що в «Пулково» розташована комендатура військових сполучень – це вказано на сайті аеропорту. Такі комендатури – це представництва Міністерства оборони РФ, які відповідають за військові перевезення у місця дислокації.

А що про це кажуть у німецькій компанії Fraport, яка є співвласницею «Пулково»?

Ще 4 березня керівництво фірми вийшло з заявою, в якій засудило військову агресію Росії проти України.

«Війна завдає народу України невимовних страждань. У ці години й дні наші думки та співчуття з українцями, які переносять стільки болю», – повідомлялось у пресрелізі від імені генерального директора Fraport Штефана Шульте.

У Fraport заявили, що угода, за якою вона отримала частку «Пулково», не передбачає можливості її продажу, водночас компанія шукає варіанти виходу з капіталу керуючої компанії петербурзького аеропорту.

Інформації про те, що «Пулково» використовується військовими літаками РФ і що там розташована військова комендатура, у керівництва компанії, за їхніми словами, немає. Про це повідомляє Hessenschau.de.

«Аеропорт «Пулково» є цивільним аеропортом. Нам невідомо про військове використання, – заявив голова наглядової ради Fraport і міністр фінансів Гессену Міхаель Бодденберг. – Якби нам було про це відомо, нам довелось би переглянути ситуацію».

Станом на 31 березня компанія продовжує володіти чвертю аеропорту, який використовують військові армії РФ. У Fraport стверджують, що управління аеропортом «Пулково» наразі виконується безпосередньо адміністрацією керуючої компанії ООО «Воздушные ворота северной столицы». Німецькі юристи вважають, що частка Fraport у «Пулково» та необізнаність, за словами керівництва, у тому, що аеропорт використовується російськими військовими несе багато ризиків для влади Німеччини.

«Юридичні ризики величезні, величезні для Fraport, величезні для уряду штату та міста Франкфурта», – розказав журналістам Hessenschau.de адвокат Віктор Вінклер.



Юрист додав: якщо факти використання російською армією аеропорту «Пулково» у війні проти України будуть підтверджені, то може бути визнано, що німецька Fraport порушує міжнародне кримінальне законодавство.