Росія застосовує проти українців заборонені касетні боєприпаси – Amnesty International

У широкомасштабній війні проти України Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси, чим порушує міжнародне право – такого висновку дійшли дослідники міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

«В останні тижні російські сили використовували зброю невибіркової дії, як то касетні боєприпаси, і неточну зброю з широким радіусом дії, таку як некеровані «тупі» бомби та залпи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) при атаках на густонаселені цивільні райони», – заявляють правозахисники.

За їхніми словами, це є воєнним злочином.

Один із прикладів, який наводять у Amnesty International, – обстріл Салтівського району Харкова у період з 27 лютого по 16 березня.

«Кризова лабораторія Amnesty International підтвердила 22 інциденти в районі, що свідчать про пошкодження житлових масивів, включно зі школами, житловими будинками, продовольчими ринками та трамвайним депо. На фотографіях з місця обстрілу видно залишки ракет «Смерч» та касетні боєприпаси, розкидані по всьому району», – зазначають правозахисники.

Окрім того, в Amnesty International додають, що від касетних боєприпасів загинула дитина та двоє інших мирних жителів, які ховалися в дитячому садку на Сумщині, і цивільне населення, яке стояло у черзі за їжею у Чернігові.

За словами правозахисників, обстріли українських міст боєприпасами невибіркової дії Росія, зокрема, використовує для облоги цих населених пунктів.

«Amnesty International раніше задокументувала, як цивільні особи в Ізюмі перебувають на межі гуманітарної катастрофи, оскільки російські війська обстрілюють місто з початку вторгнення», – зазначають в організації.

Правозахисники наголошують, що цивільні особи, які опинилися у містах в облозі, мають терміново отримати гуманітарну допомогу, а також доступ до гуманітарних коридорів.

Дослідження Amnesty International базується на аналізі супутникових знімків, перевірці відео та фотографій інцидентів, а також на особистих та дистанційних інтерв’ю з людьми, які пережили облогу у п’яти містах.

27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.

31 березня в ООН заявили, що невибіркові удари Росії в Україні «можуть бути воєнними злочинами».

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.