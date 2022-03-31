Війська РФ обстріляли волонтерів під Черніговом: 1 людина загинула, декілька поранені – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 31 березня повідомила, що російські війська неподалік Чернігова обстріляли колону автобусів із волонетерами – є жертви.

«Російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом. П’ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено. Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія поранено, його доправили до лікарні. Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії», – написала Денісова у фейсбуці.

Українська омбудсмен назвала такі дії загарбників «черговим військовим злочином та злочином проти людяності».

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні», – додала Денісова.

Даних з інших джерел щодо цього інциденту наразі немає.

30 березня голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що після заяв російського Міноборони про буцімто скорочення військ на київському та чернігівському напрямах, війська РФ обстріляли Чернігів і Ніжин.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук раніше казала, що гуманітарні коридори для евакуації жителів Чернігова так і не вдалося погодити.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​