Міноборони «не підтверджує і не спростовує» звинувачення Росії щодо пожежі в Бєлгороді

Оборонна діяльність України не означає, що вона має відповідати за події на території Росії – про це заявив на брифінгу 1 квітня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Таким чином він відповів на питання журналістів про те, чи причетна Україна причетна до удару по нафтобазі в російському Бєлгороді.

«Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи й події, які відбуваються на території Російської Федерації», – сказав він.

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Представник Міноборони додав, що обвинувачення України в атаках на російську територію лунають не вперше.

«Тому, друзі, я не буду ані підтверджувати цю інформацію, ані спростовувати», – додав Мотузяник.

На нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа, дві людини постраждали, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков. Він заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України».

Раніше Генштаб Збройних сил України попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».