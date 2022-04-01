Мінкульт заявив про 135 епізодів злочинів військ РФ проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало 135 епізодів злочинів російських військ проти культурної спадщини України, повідомила пресслужба відомства.

«Під час війни російські окупанти знищили у вогні історичну будівлю краєзнавчого музею в с. Іванків на Київщині. Влучанням авіабомби майже повністю зруйнували будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі. Пошкоджені будівлі Маріупольського художнього музею імені А. Куїнджі, а також краєзнавчого музею в Охтирці на Сумщині. Внаслідок ракетного бомбардування Харкова зруйновано Харківську облдержадміністрацію, пошкоджено обеліск-менору меморіалу жертв Голокосту у Дробицькому яру та багато інших пам’яток», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, найбільше постраждали релігійні споруди – 59.

«Серед них: православні храми Православної Церкви України та УПЦ (МП), протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, іудейські синагоги. Загалом внаслідок обстрілів окупантів руйнацій та пошкоджень зазнали 58 об’єктів культурної спадщини. Це пам’ятки архітектури та містобудування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що постраждали:

25 цінних об’єктів історичної забудови;

10 пам’ятників;

12 музеїв та історико-архітектурних заповідників;

6 театрів і кінотеатрів;

5 бібліотек.

Повідомляється, що злочини зафіксовані на території десяти областей України та в Києві, найбільше – 54 – у Харківській області.

Фіксувати злочини проти культурних пам’яток можна на спеціальній платформі за посиланням.

Руйнування об’єктів культурної спадщини – воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.