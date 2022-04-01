Прикриття відходу сил до Білорусі, контроль частини Ізюма, бої на Донбасі – Генштаб ЗСУ про війська РФ

У Генеральному штабі Збройних сил підбили підсумки тридцять сьомої доби протистояння російському воєнному вторгненню.

«З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території Республіки Білорусь, виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області. За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу... Підрозділи ЗС РФ, які відводяться до Білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина», – йдеться в поввідомленні.

За даними Генштабу:

На Волинському та Південнобузькому напрямку – без змін.

На Поліському напрямку – війська РФ обороняються на окремих рубежах для прикриття відведення військ у Білорусь. Здійснюється мінування місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування військ ЗСУ.

На Сіверському напрямку – прикриття військами РФ відведення сил.

На Чернігівському напрямку – триває блокування Чернігова та артудари по житлових кварталах міста і позиціях ЗСУ.

На Харківському напрямку – триває блокування Харкова, перегрупування військ РФ, артобстріли житлових кварталів і проведення аеророзвідки.

На Ізюмському напрямку – війська РФ продовжують контролювати частину Ізюма та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ для наступу.

На Донецькому напрямку – штурмові дії, авіаудари по підрозділах військ ЗСУ у районах Рубіжного, Білої Гори, Мар’їнки, Сєверодонецка. Основні зусилля військ РФ зосередженні на взятті під контроль Попасної і Рубіжного. Здійснюється вогневе ураження для контролю над Маріуполем. Наступальні дії загарбників у напрямках Велика Новосілка та Роздольне зупинені.

«З населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку», – розповіли у Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».