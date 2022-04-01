Розширити види озброєнь і збільшити постачання: рішення 35-ти країн-донорів із підтримки України

Друга міжнародна донорська конференція із військової допомоги Україні пройшла 31 березня. Кількість країн-учасниць, у порівнянні із попереднім зібранням 25 лютого, зросла до тридцяти п’яти. Що вирішили?

За результатами другої спеціальної міжнародної конференції 31 березня британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна та союзники і партнери, зокрема США, домовилися:

збільшити постачання зброї Україні;

та розширити види озброєнь для допомоги у протидії російському вторгненню.

Міністр сказав, що тепер «низка країн виступили з новими ідеями та зобов’язалися виділити більше коштів».

Бен Воллес наголосив, що Захід «посилює координацію, щоб збільшити військову підтримку і домогтися, щоб Збройні сили України зміцнювалися, продовжуючи виганяти російські війська».

ППО, бронетехніка, берегова оборона

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні для визволення потрібна наступальна зброя, зокрема він говорив про бойові літаки і танки.

Воллес сказав, що донори прислухалися до закликів України, і що на додаток до порівняно легкої зброї українцям допоможуть далекобійною артилерією та амуніцією, а також бронетехнікою і потужнішими засобами протиповітряної оборони.

Окремо були згадані системи берегової оборони, які могли б, наприклад, захистити Одесу і протидіяти російським кораблям у Чорному морі, з яких росіяни запускають по українських цілях крилаті ракети.

«Донорська конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення російських військ», – заявив британський міністр.