У МЗС відреагували на російські твердження щодо виконання Києвом Женевської конвенції

Твердження російської сторони про нібито відмову України дотримуватися Женевської конвенції щодо військовополоненпих є «черговим фейком». Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

«ЗМІ: «СВР РФ: Україна повідомила Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими». Російська розвідка не перестає поширювати дезінформацію. Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок в РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, «працівників» «Азовсталі», які «просяться» до лав російської загарбницької армії. Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію – черговий такий фейк», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ніколенко зауважує, що цей фейк «має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур».

Попри сотні російських фейків, Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права, додав речник МЗС.

Сьогодні російські ЗМІ почали тиражувати повідомлення з посиланням на російську розвідку про нібито відмову України поводитися з полоненими російськими військовими відповідно до Женевської конвенції. Британська сторона, яку згадують у цих повідомленнях, наразі ніяк не відреагувала на твердження Росії.

27 березня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що з метою дискредитації російські війська поширюють постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених. Він наголосив, що Збройні сили та інші українські військові формування дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

29 березня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримують російських полонених, у Києві. Більшість солдатів, за її словами, здалися в полон самостійно, ставленням українців усі задоволені.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, яку Україна ратифікувала у 1954 році, передбачає, серед іншого, заборону насилля, засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення.