Росія поширює відео про нібито «нелюдське ставлення» українських військових до полонених – Залужний

Російські війська поширюють постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових» до «російських полонених», – повідомив він.

Залужний наголосив, що Збройні сили та інші українські військові формування дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

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«Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам», – додав головнокомандувач.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 19 березня, що точна кількість російських військовополонених наразі невідома, проте йдеться про сотні людей. Вона зазначила, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права у поводженні з полоненими.