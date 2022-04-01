Університет Каразіна «повністю зруйнований» через авіаудари Росії, його перевезуть – Міносвіти

Національний університет імені Каразіна «повністю зруйнований» через авіаудари, яких російська армія завдала по Харкову. Про це заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, навчальний заклад перемістять у «більш безпечне місце». При цьому Вітренко не уточнив, куди саме.

«Наша основна задача зберегти освітню мережу України, яка потім буде допомагати у відбудові країни. Тому ми все робимо для того, щоб не втратити жодного університету, щоб всі університети працювали», – наголосив заступник міністра освіти та науки.

За його словами, низку університетів уже евакуювали, йдеться про Харківський біотехнологічний університет, Чернігівську політехніку та Маріупольський державний університет.

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Раніше повідомлялося про те, що Луганський державний медичний університет у зв’язку з воєнними діям евакуювали ​на Рівненщину.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі.