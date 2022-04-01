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Університет Каразіна «повністю зруйнований» через авіаудари Росії, його перевезуть – Міносвіти

Куди саме евакуюють Національний університет імені Каразіна, наразі невідомо

Національний університет імені Каразіна «повністю зруйнований» через авіаудари, яких російська армія завдала по Харкову. Про це заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, навчальний заклад перемістять у «більш безпечне місце». При цьому Вітренко не уточнив, куди саме.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ:

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1 березня, на 6-й день вторгнення Росії в Україну є повідомлення, що російська армія встановила блокпости на околицях Херсона, що під Києвом збирається величезний колона військ РФ і що російські сили мають на меті оточити Маріуполь. Україна чинить опір широкомасштабному вторгненню Росії

«Наша основна задача зберегти освітню мережу України, яка потім буде допомагати у відбудові країни. Тому ми все робимо для того, щоб не втратити жодного університету, щоб всі університети працювали», – наголосив заступник міністра освіти та науки.

За його словами, низку університетів уже евакуювали, йдеться про Харківський біотехнологічний університет, Чернігівську політехніку та Маріупольський державний університет.

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Раніше повідомлялося про те, що Луганський державний медичний університет у зв’язку з воєнними діям евакуювали ​на Рівненщину.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі.

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