У Харкові російські військові «серйозно пошкодили» архітектурну пам’ятку – МКІП

У Харкові російські військові під час ракетного обстрілу житлових масивів «серйозно пошкодили» архітектурну пам’ятку: одну з найстаріших пожежних частин 1887 року забудови, повідомило Міністерство культури й інформаційної політики України.

«Пожежна частина була побудована у 1887 році і має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. В результаті обстрілу будівля станції зазнала серйозних пошкоджень», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 28 березня.

У місцевому управлінні ДСНС повідомили, що вжили заходів для запобігання подальшому обваленню конструкцій.

25 березня у Держслужбі з етнополітики і свободи совісті повідомили, що російські війська з часу вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення у щонайменше восьми областях.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. За даними українських військових, сили РФ ведуть обстріли житлових районів із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».