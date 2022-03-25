По дві на день: війна Росії проти України завдала руйнувань близько 60 спорудам духовного значення

Російські війська з часу вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення у щонайменше 8 областях, повідомили у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті.

За даними відомтсва, руйнується в середньому дві споруди на день.

«З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій», – йдеться в повідомленні.

У службі надали інтерактивну мапу, по якій можна відстежити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».