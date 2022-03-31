За першу добу до «Дії» надійшло 20 тисяч заявок про зруйноване бойовими діями майно – Шмигаль

У застосунку «Дія» запрацювала функція повідомлення про збитки від бойових дій, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 31 березня.

За його словами, державні органи підраховують збитки для роботи над планом відновлення України після війни.

«Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною», – заявив Шмигаль.

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Голова уряду додав, що Україна продовжує домовлятися про іноземну підтримку. Зокрема, Норвегія виділить додаткові 20 мільйонів євро бюджетної допомоги на додачу до виділених раніше 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.

«Домовилися про підтримку від Франції на 300 мільйонів євро та про грант від Європейського Союзу на 120 мільйонів євро. Ці кошти підуть напряму в бюджет. Президент Володимир Зеленський також вчора домовився про виділення Україні 500 мільйонів доларів в якості прямої бюджетної допомоги від уряду США», – сказав прем’єр-міністр.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий функціонал у застосунку «Дія» для громадян, які втратили житло в результаті повномасштабного російського вторгнення.

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Чисельність зруйнованих або пошкоджених російськими військами житлових будинків в Україні обчислюється тисячами і вказати їх остаточну кількість наразі неможливо, оскільки обстріли не припиняються. Міністерка економіки Юлія Свириденко 28 березня оцінила одноразові втрати від російської агресії у 565 мільярдів доларів.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі.