У «Дії» можна подати заявку про втрату житла через бойові дії – президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий функціонал у застосунку «Дія» для громадян, які втратили житло в результаті повномасштабного російського вторгнення.

«Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу «Дія». Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у «Дії». Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал у «Дії» достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз’яснюватись нашим урядом», – повідомив Зеленський у відеозверненні.

Він запевнив, що «держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості».

Чисельність зруйнованих або пошкоджених російськими військами житлових будинків в Україні обчислюється тисячами і вказати їх остаточну кількість наразі неможливо, оскільки обстріли не припиняються. Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі.