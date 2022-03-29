Із зони активних бойових дій перемістили 120 підприємств – Гетьманцев

Кількість переміщених із зони активних бойових дій підприємств за держпрограмою евакуації сягнула 120-ти, з них 48 уже відновили роботу на новому місці, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у Telegram.

«Евакуація підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави успішно триває. 120 підприємств переміщено», – повідомив Гетьманцев.

За йогоданими, станом на 29 березня отримано 1186 заявок за програмою евакуації, з яких 400 передано на транспортування.

Як раніше повідомляло Мінекономіки, програма переміщення українського виробництва стартувала в середині березня.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Наразі важко назвати суму завданих Україні через дії агресора збитків, оскільки обстріли не припиняються.