Війська РФ зруйнували близько 4500 будинків і майже 400 навчальних закладів в Україні – Чернишов

Від початку вторгнення в Україну війська РФ знищили близько 4500 житлових будинків, приблизно 100 підприємств, близько 400 навчальних закладів і 150 закладів охорони здоров’я, повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов на брифінгу в медіацентрі «Україна».

Остаточний підрахунок інфраструктурного збитку можна буде зробити після припинення військових дій і розмінування територій, каже посадовець.

За попередніми оцінками, втрати можуть становити десятки мільярдів доларів, додав Чернишов.

Він зазначив, що уряд працює над планом відновлення України.

«Ми вже спростили процедури імпорту будівельної продукції, необхідної для відновлення зруйнованої інфраструктури. Фактично робимо іншу дерегуляцію в цьому напрямку, але для того, щоб починати фізичні роботи з точки зору відновлення, нам потрібно насамперед розмінування територій, очищення об’єктів, які зазнали руйнувань», – сказав Чернишов.

В уряді України 15 березня заявили, що збитки від війни, початої Росією, складають щонайменше 565 мільярдів доларів.

25 березня лідери країн – членів Європейського союзу домовилися створити спеціальний фонд для відновлення України після російського вторгнення.