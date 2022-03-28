Одноразові втрати України від війни склали майже 565 мільярдів доларів – Свириденко

Міністерство економіки підрахувало одноразові втрати України від повномасштабної російської агресії, повідомила віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко 28 березня.

«564,9 мільярдів доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення», – заявила вона.

За словами Свириденко, є два методи підрахунку втрати: оцінка збитків від безпосередніх руйнувань або від загального впливу бойових дій. Сюди входять наслідки погіршення економічної ситуації в державі, зростання безробіття, блокування торгівлі, зниження споживчого попиту.

Міністерка наводить таку структуру підрахованих руйнувань:

119 мільярдів доларів – втрати інфраструктури: зруйновано та пошкоджено майже 8 тисяч кілометрів доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти

112 мільярдів – втрати ВВП у 2022 році

90,5 мільярда – втрати цивільного населення, в тому числі 10 мільйонів квадратних метрів втраченого житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення для 5 мільйонів осіб

80 мільярдів – втрати підприємств та організацій

54 мільярдів – втрати прямих інвестицій в українську економіку

48 мільярдів – втрати державного бюджету

«Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів РФ», – прокоментувала Свириденко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».