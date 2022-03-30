США нададуть Україні 500 мільйонів доларів бюджетної допомоги – розмова Байдена й Зеленського

Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову 30 березня. За її підсумками Білий дім повідомив про готовність надати Україні пряму бюджетну допомогу.

За повідомленням пресслужби Байдена, сторони обговорили, зокрема, підтримку Вашингтона, в тому числі військову.

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«На додачу президент Байден повідомив президенту Зеленському, що Сполучені Штати мають намір надати українському уряду 500 мільйонів прямої бюджетної допомоги. Він також перелічив додаткові санкції та гуманітарну допомогу, анонсовані за пройдешній тиждень. Президент Зеленський поінформував президента Байдена про поточний статус переговорів України з Росією», – йдеться в заяві Білого дому.

Зеленський повідомив, що розмова з Байденом тривала годину.

«Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу», – прокоментував він.

Президент США Джо Байден заявив 24 березня, що Вашингтон виділить понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від війни, а також готовий прийняти 100 тисяч біженців із України.