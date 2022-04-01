«Артилерійські, мінометні, танкові обстріли»: голова ОВА повідомив про 46 ударів по Харківщині за добу

Російські військові минулої доби завдавали артилерійських, мінометних, танкових обстрілів по Харкову, загалом зафіксували приблизно 46 ударів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулиничі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів. Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град» і один ракетний удар в центральну частину міста», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

При цьому, за його словами, активність авіації РФ по Харкову не спостерігали, але є «певна активність БПЛА противника», які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

«З Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, щоб запобігти ймовірним наслідкам через активні бойові дії в цьому напрямку», – повідомив голова ОВА.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».