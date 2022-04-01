Російські військові «потиху виходять» із Чернігівської області, але «розслаблятися рано» – голова ОВА

Російські військові поступово залишають Чернігівську область, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, але закликав «не розслаблятися» через можливі удари РФ.

«Ворог, завдяки нашим Збройним силам, потиху відходить із Чернігівщини. Для чого він це робить – лише йому відомо, але, я сподіваюся, що виходить звідси назавжди», – сказав Чаус у відеозверненні в своєму телеграм-каналі вранці 1 квітня.

За словами голови ОВА, навіть якщо загарбники виходять із області для перегрупування, то «ми на нього будемо чекати з подвійним «радушием».

Чаус повідомив, що всі громади області працюють над відновленням життєдіяльності, ЗСУ займаються розмінуванням населених пунктів і зачисткою.

Водночас голова ОВА, закликав жителів Чернігівської області зважати на можливі авіаційні та ракетні удари військ РФ по регіону.

«Цього ніхто не скасовував. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Вони сьогодні долітають до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналів «тривоги» бути в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися… У нас ще війна», – сказав Чаус.

Раніше сьогодні британська розвідка заявила, що і Чернігів, і Київ зазнають постійних авіаційних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня Москва виступила із заявою про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова.​

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».