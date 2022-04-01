На Запоріжжі війська РФ продовжують обстріл у Пологівському районі, але втрачають техніку – влада

У Запорізькій області російські військові продовжують артобстріли місцевої інфраструктури в Оріхові, а в кількох інших населених пунктах Пологівського району, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, війська РФ зазнають втрат – станом на вечір 31 березня та на ранок 1 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також було знищено два російських бронетранспортери, два танки, 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню «Град».

Також в адміністрації додають, що окупанти роблять безуспішні спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».