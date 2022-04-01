ЄС на онлайн-саміті вимагає від Китаю не допомагати Росії в обхід міжнародних санкцій

Європейський союз на онлайн-саміті, що відбувається 1 квітня, вимагає від Китаю гарантій, що ця країна не допомагатиме Росії обходити економічні санкції, запроваджені через її неспровоковане вторгнення в Україну. Представники ЄС кажуть, що вони також закликають Китай до співпраці задля припинення війни.

Сторони також обговорюють заборону Пекіна на поїздки для членів Європейського парламенту, економічний бойкот Китаєм члена ЄС Литви – через відносини Вільнюса з Тайванем, статус інвестиційної угоди ЄС і Китаю, а також дотримання громадянських та політичних прав у Китаї.

Китай зазнає міжнародної критики через зловживання, скоєні проти уйгурів та інших переважно мусульманських груп у північно-західній провінції Сіньцзян. Ці зловживання полягають у масовому позбавленні волі, примусовій праці, контролі населення та придушенні релігійних і культурних свобод меншин. Пекін заперечує зловживання, заявляючи, що «перевиховує» уйгурів, щоб запобігти радикальному ісламізму та тероризму.

Наприкінці березня НАТО закликало Китай чітко засудити війну РФ проти України і не підтримувати Росію ні економічно, ні у військовий спосіб.

Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай прямо не виступив із засудженням вторгнення Росії в Україну.