МЗС Росії заборонило в’їзд до РФ високопосадовцям Євросоюзу

МЗС Росії заборонило в’їзд до Російскої Федерації високопосадовцям Європейського Союзу. Про це йдеться у відповідній заяві, оприлюдненій на сайті відомства 31 березня.

Ці обмеження, зокрема, стосуються найвищого керівництва блоку, низки єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважної більшості депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику.

«До російського «чорного списку» внесені також високопосадовці, в тому числі представники урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ, які несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій, розпалювання русофобських настроїв, утиск прав і свобод російськомовного населення», – йдеться у заяві.

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Відповідну вербальну ноту, як стверджують в МЗС Росії, передали до Представництва ЄС у Москві.

Водночас 31 березня Росія надала акредитацію дипломату, який представляє екстремістську організацію «Талібан», що торік захопила владу в Афганістані.