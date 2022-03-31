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МЗС Росії заборонило в’їзд до РФ високопосадовцям Євросоюзу

Зокрема, МЗС РФ обмежило в’їзд для переважної більшості депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику

МЗС Росії заборонило в’їзд до Російскої Федерації високопосадовцям Європейського Союзу. Про це йдеться у відповідній заяві, оприлюдненій на сайті відомства 31 березня.

Ці обмеження, зокрема, стосуються найвищого керівництва блоку, низки єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважної більшості депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику.

«До російського «чорного списку» внесені також високопосадовці, в тому числі представники урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ, які несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій, розпалювання русофобських настроїв, утиск прав і свобод російськомовного населення», – йдеться у заяві.

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Відповідну вербальну ноту, як стверджують в МЗС Росії, передали до Представництва ЄС у Москві.

Водночас 31 березня Росія надала акредитацію дипломату, який представляє екстремістську організацію «Талібан», що торік захопила владу в Афганістані.

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