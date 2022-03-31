Росія надала акредитацію дипломату, який представляє «Талібан» – Лавров

Перший дипломат сформованого рухом «Талібан» уряду Афганістану акредитований у Росії. Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив 31 березня на засіданні Третьої зустрічі міністрів закордонних справ у форматі країн-сусідів Афганістану у Туньсі (Китай).

За словами Лаврова, дипломат прибув до Москви ще в лютому.

Чільний російський дипломат зазначив, що новій адміністрації талібів «загалом вдається давати раду з триманням держави на плаву». На думку Лаврова, головною проблемою для визнання уряду талібів є його недостатня репрезентативність: нова влада має представляти різні політичні сили, які є в Афганістані, вважає Лавров.

Таліби прийшли до влади в Афганістані в серпні 2021 року одразу після виведення з країни міжнародних сил на чолі зі США та сформували уряд, який світова спільнота вважає нелегітимним. Рух «Талібан» визнаний терористичним у багатьох країнах світу, включно з Росією. Проте російська влада регулярно проводить зустрічі з талібами в Москві.

У жовтні 2021 року російський лідер Володимир Путін оголосив, що його країна «рухатиметься» в бік виключення «Талібану» зі списку терористів.

17 березня Рада безпеки ООН проголосувала за встановлення офіційних звʼязків із Афганістаном. У ухваленій резолюції встановлюється однорічна присутність місії ООН в Афганістані, а таліби не згадуються. Росія утрималася від голосування.