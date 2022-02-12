Байден підписав указ про розподіл афганських активів між жертвами 11 вересня

Президент США Джо Байден підписав указ, який вивільнить близько 7 мільярдів доларів з афганських резервів, заморожених після того, як таліби взяли під свій контроль країну в середині серпня.

Найближчими місяцями Сполучені Штати створять трастовий фонд, щоб розмістити половину з цих коштів для розподілу між організаціями, які надають гуманітарну допомогу афганцям. Інші 3,5 мільярда доларів залишаться в Сполучених Штатах і будуть використані для фінансування судів, що тривають, з боку американських жертв тероризму, у тому числі для позовів до талібів від сімей жертв терактів 11 вересня, заявив 11 лютого представник Білого дому.

У заяві Білого дому йдеться, що указ «призначений для того, щоб надати коштам шлях до народу Афганістану, не допускаючи їх потрапляння до рук талібів і зловмисників».

Документ вимагає, щоб фінансові установи переказували кошти Центрального банку Афганістану на консолідований рахунок у Федеральній резервній системі Нью-Йорка. Офіційні особи США кажуть, що більшість заморожених афганських активів у США є доходами від допомоги, наданої протягом двох десятиліть США та іншими донорами.

Представник талібів Мохаммад Наїм розкритикував Сполучені Штати після того, як Байден підписав указ. Наїм заявив про «крадіжку та конфіскацію» грошей, заморожених Сполученими Штатами.

Цього тижня представники талібів проводять у Женеві переговори з міжнародними організаціями про відкриття доступу до життєво важливої гуманітарної допомоги, яка затримується, оскільки уряд де-факто в Кабулі не визнаний урядами всього світу через побоювання про порушення прав і свобод людини.

Резерви Афганістану становлять понад 9 мільярдів доларів, у тому числі трохи більше ніж 7 мільярдів доларів – в Сполучених Штатах. Інші в основному зберігаються в Німеччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії та Катарі.