Афганістан: таліби затримали двох журналістів у Кабулі

Двох місцевих журналістів популярної афганської приватної телекомпанії «Аріана» затримали таліби у Кабулі з невідомих причин, повідомили колеги та родичі затриманих.

Шаріф Хассан Яр, керівник телеканалу «Аріана», 1 лютого написав у твітері, що причина затримання Варіса Хасрата та Аслама Хіджаба невідома, і що родини журналістів стурбовані подією.

Чоловіків затримали озброєні таліби біля воріт каналу 31 січня, повідомив німецькому інформаційному агентству dpa один із колег журналістів, який побажав залишитися неназваним.

Представник Головного управління розвідки талібів Мавлаві Хамраз заявив, що журналісти не перебувають під вартою.

З камер спостереження видно, що їх відвезли озброєні люди у формі, кажуть колеги затриманих.

Хасрат – продюсер політичного відділу телеканалу «Аріана», Хіджаб багато років працював в економічному відділі на новинах.

Сім’ї двох журналістів звернулися до правозахисників допомогти у боротьбі за їхнє звільнення.

Арешти відбулися наступного дня після того, як один із гостей розкритикував режим талібів під час дебатів у прямому ефірі, що транслювалися «Аріаною». Частину дебатів активно поширювали у соціальних мережах.

Таліби заарештовують протестувальників, активістів за права жінок та журналістів відтоді, як повернули собі владу у серпні минулого року. Деякі зі звільнених журналістів повідомили, що їхнє обладнання було конфісковано, а вони піддавалися жорстокому поводженню та катуванням.