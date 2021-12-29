США: Блінкен призначив представниць із підтримки прав жінок у Афганістані

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про призначення двох жінок, які керуватимуть зусиллями США з підтримки афганських жінок, дівчат і прав людини.

Як повідомив Державний департамент 29 грудня, його очільник призначив Ріну Амірі на роль спеціальної посланниці з питань афганських жінок, дівчат і прав людини, а Стефані Фостер — новою старшою радницею з питань жінок і дівчат у зусиллях з переселення з Афганістану.

За словами державного секретаря, Амірі – афганська вчена та експертка з медіації – «працюватиме над питаннями, які мають критичне значення для мене, цієї адміністрації та національної безпеки США: права людини та основні свободи жінок, дівчат та інших загрожених груп у всьому їхньому розмаїтті».

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Фостер тим часом працюватиме в команді координатора Державного департаменту з питань переселення з Афганістану (CARE).

«Ми бажаємо мирного, стабільного та безпечного Афганістану, де всі афганці зможуть жити та процвітати в політичній, економічній та соціальній інклюзивності», – додав Блінкен у своїй заяві.

Таліби взяли під контроль територію в Афганістані у серпні 2021 року. Вони визнані терористичною організацією у багатьох країнах світу. «Талібан» оголосив Афганістан «Ісламським Еміратом», світська влада в якому перебуватиме під релігійним контролем.

Угруповання після приходу до влади заборонило жінкам займатися спортом. Здобувати освіту жінки можуть лише окремо від чоловіків.