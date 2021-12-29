Таліби звільнили затриманого директора афганського телеканалу

«Талібан» звільнив директора афганської телекомпанії через два дні після його затримання, заявила 28 грудня моніторингова група Центру журналістів Афганістану (AFJC).

Арефа Нурі, директора приватної телекомпанії Nourin, затримали у його будинку в Кабулі 26 грудня з невідомих причин.

У заяві AFJC «засуджує довільне затримання Нурі як «порушення свободи преси».

Син Нурі Роман Нурі повідомив, що сили безпеки «Талібану» обшукали будинок родини без ордера на арешт, а потім забрали його батька в невідоме місце. Також неясно, чому був затриманий Нурі.

Асоціація незалежних журналістів Афганістану процитувала представника уряду «Талібану», який заявив, що затримання не було пов’язане з діяльністю Нурі у ЗМІ.

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів закликав звільнити Нурі.

«Затримання власника ЗМІ Арефа Нурі бойовиками, пов’язаними з талібами, знаменує серйозну атаку на незалежні ЗМІ в Афганістані. Влада «Талібану» має негайно звільнити Нурі і перестати залякувати незалежні голоси в Афганістані», – йдеться у заяві.

Nourin TV відомий своїм висвітленням подій про безпеку та діяльності опозиційної партії Jamiat-e-Islami.

«Талібан», який дотримується суворого тлумачення законів ісламського шаріату повернув владу в Афганістані у середині серпня, що викликало занепокоєння щодо майбутнього вільних ЗМІ та прав людини у країні.

«Репортери без кордонів» раніше повідомили, що 43% засобів масової інформації в Афганістані закрилися, а 60% журналістів більше не можуть працювати після того, як таліби взяли під свій контроль країну. Сотні журналістів покинули Афганістан за останні чотири місяці, побоюючись репресій чи через неможливість продовжувати займатися професійною діяльністю. Також надходили повідомлення про затримання, переслідування та напади на працівників ЗМІ.

Крім переслідувань з боку талібів, засоби масової інформації сильно постраждали через втрату доходів від реклами та припинення національного та міжнародного фінансування.