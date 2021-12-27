Афганістан: «Талібан» арештував власника приватної телемережі

Ареф Нурі, керівник приватної телевізійної мережі Афганістану Nourin, був заарештований урядом «Талібану» з невідомих причин.

Син Нурі, Роман Нурі, повідомив Радіо Свобода 27 грудня, що сили безпеки «Талібану» напередодні пришли в їхній будинок у Кабулі і забрали батька.

За словами сина Нурі, ордер на арешт офіцери в уніформі національних сил безпеки не продемонстрували. Вони також не повідомили, куди повезли Арефа Нурі.

«Ми поняття не маємо, де його тримають», – сказав Роман Нурі, додавши, що таліби пізніше підтвердили, що здійснили арешт.

Асоціація вільних журналістів процитувала представника уряду «Талібану», який сказав, що арешт не пов’язаний із діяльністю Нурі в ЗМІ.

Виконавчий директор асоціації Ходжатулла Муджаддіді заявив, що досі не вдалося визначити, де утримують Нурі, і подав запит владі на цю інформацію.

За даними асоціації, в останні дні представники «Талібану» в Афганістані заарештували або побили чотирьох журналістів, і доля двох із них невідома.

«Талібан», який використовував суворе тлумачення ісламських законів шаріату під час свого останнього перебування при владі в 1996-2001 роках, повернув владу в Кабулі в середині серпня, що викликало занепокоєння щодо майбутнього вільних ЗМІ і прав людини в країні.