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Таліби заборонили жінкам в Афганістані самостійно подорожувати на великі відстані

Афганська жінка йде по вулиці в Афганістану після приходу до влади талібів. 9 грудня 2021 року

«Талібан» заборонив афганським жінкам подорожувати без супроводу на відстань, що перевищує 72 кілометри. Новостворене міністерство сприяння доброчесності та запобігання порокам Афганістану зобов’язало жінок пересуватися на великі відстані лише у компанії чоловіка чи близького родича.

Окремо урядовці міністерства заборонили водіям таксі та громадського транспорту пускати до салону пасажирок без хіджабу та вмикати музику.

Водій таксі в Кабулі, що не побажав називати свого імені, підтвердив Радіо Свобода, що озброєні представники «Талібану» деякий час назад дали йому таку вказівку.

Афганський правозахисник Харун Рахімі, який перебуває у вигнанні, розкритикував рішення талібів.

«Це створить можливості для переслідувань і зробить громадські місця небезпечними для жінок», - написав Рахімі в твіттері.

Таліби взяли під контроль територію в Афганістані у серпні 2021 року. Вони визнані терористичною організацією у багатьох країнах світу. «Талібан» оголосив Афганістан «Ісламським Еміратом», світська влада в якому перебуватиме під релігійним контролем.

Угруповання після приходу до влади заборонило жінкам займатися спортом. Здобувати освіту жінки можуть лише окремо від чоловіків.

Влада «Талібану» в афганській провінції Ґазні раніше заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх на прийом не супроводжує чоловік.

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